Come vi abbiamo riportato, il presidente della FIFA Gianni Infantino era ieri presente a Monza per guardare la sua Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Come vi abbiamo riportato, il presidente della FIFA Gianni Infantino era ieri presente a Monza per guardare la sua Inter, impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, partita vinta dalla squadra di Chivu 2-1.

Con un post sui social, il numero uno del calcio mondiale, noto tifoso nerazzurro, ha scritto:

"Come una volta, quand’ero bambino e ad accompagnarmi era il mio caro papà, sono andato allo stadio a vedere l’Inter. A Monza, contro il Torino, altro nobile club, ha vinto 2-1 e si é qualificata per la semifinale di Coppa Italia. Ho incontrato tanti amici, e ho pensato, ancora una volta, che il calcio é un’emozione senza tempo. Che unisce il mondo e le generazioni".

