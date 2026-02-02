Ieri allo Zini, lo stadio della Cremonese, durante la gara dell’Inter, un episodio ha portato alla momentanea sospensione della partita. Dalla tribuna ospiti è arrivato in campo un petardo nei pressi della porta difesa da Audero che si è...

