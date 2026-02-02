FC Inter 1908
Petardo, sciacalli sbraitano sullo 0-3. Capuano: “Ultimo giocatore colpito, ecco cosa capitò”

Ieri allo Zini, lo stadio della Cremonese, durante la gara dell’Inter, un episodio ha portato alla momentanea sospensione della partita. Dalla tribuna ospiti è arrivato in campo un petardo nei pressi della porta difesa da Audero che si è...
Redazione1908

Ieri allo Zini, lo stadio della Cremonese, durante la gara dell'Inter, un episodio ha portato alla momentanea sospensione della partita. Dalla tribuna ospiti è arrivato in campo un petardo nei pressi della porta difesa da Auderoche si è accasciato a terra. Nulla di grave per fortuna per il portiere, che poi si è rialzato e ha ripreso a giocare. Si attendono le decisioni del giudice sportivo. Intanto Giovanni Capuano ricorda un precedente: CONTINUA A LEGGERE

