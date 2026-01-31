FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Diaby-Inter, sfogo pesantissimo di Alfredo Pedullà: “Semplicemente non è…”

social

Diaby-Inter, sfogo pesantissimo di Alfredo Pedullà: “Semplicemente non è…”

Diaby-Inter, sfogo pesantissimo di Alfredo Pedullà: “Semplicemente non è…” - immagine 1
Moussa Diaby non sarà un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno offensivo francese, accostato in questi ultimi giorni, rimarrà in Arabia
Redazione1908

Moussa Diaby non sarà un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno offensivo francese, accostato in questi ultimi giorni di calciomercato ai nerazzurri, rimarrà in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad. Alfredo Pedullà, con un post pubblicato su X, ha commentato la vicenda con un attacco preciso: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Social, Pistocchi dixit: “Mi sbilancio forte su Massolin e vi dico che è…”
Parole mai dette su Barella, Elettra Lambroghini sbotta: “Del calcio mi frega un c***o,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA