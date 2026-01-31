Moussa Diaby non sarà un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno offensivo francese, accostato in questi ultimi giorni di calciomercato ai nerazzurri, rimarrà in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad. Alfredo Pedullà, con un post pubblicato su X, ha commentato la vicenda con un attacco preciso: CONTINUA A LEGGERE
