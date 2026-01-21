Nel commentare la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal, Fabio Capello ha annoverato tra le cause del KO dei nerazzurri anche i problemi dei settori giovanili italiani. A detta di Capello, ai giovani calciatori vengono impartite lezioni di tattica sin dalla tenera età anziché puntare sulla tecnica individuale come fanno altri paesi.
Pistocchi vs Capello: “KO Inter colpa dei settori giovanili? Forse si dimentica che…”
Maurizio Pistocchi, tramite un post su Twitter, ha risposto a distanza a Fabio Capello dopo le parole dell'ex tecnico sul KO dell'Inter con l'Arsenal
Maurizio Pistocchi, però, ha risposto sui social a Capello in questi termini: "Capello che a Sky sostiene che la sconfitta dell’Inter con l’Arsenal è diretta conseguenza del lavoro nei settori giovanili italiani ma dimentica un piccolo particolare: nell’Inter ieri sera c’erano Sommer Akanji (Svizzera) Luis Henrique (Brasile) Zielinski (Polonia) Sucic (Croazia) Lautaro (Argentina) Thuram (Francia)"
Pistocchi, poi, attacca Capello condividendo anche una vecchia intervista, datata marzo 2025, dell'ex allenatore che aveva pronosticato una Juventus in corsa per lo scudetto nella passata stagione, con i bianconeri che invece finirono a -12 dal Napoli vincitore del campionato.
