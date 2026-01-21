FC Inter 1908
Tifosi Arsenal impazziti sui social per Pio: “Impressionante questo Esposito: è in vendita?

I tifosi inglesi hanno esortato il club a muoversi per cercare di comprare l'attaccante nerazzurro: stregati dalle sue qualità
Redazione1908

L'Inter ha perso 1-3 a San Siro contro un Arsenal veloce, cinico e incredibilmente ostico.

Non è decisamente un caso se la squadra inglese primeggia in Premier League. Tra gli aspetti positivi della partita dell'Inter (oltre ad un gol pregevolissimo di Petar Sucic) c'è sicuramente la prestazione di Pio Esposito, che è andato vicinissimo al gol.

Una prestazione di sostanza, con duelli vinti e protezione del pallone, che ha sviscerato un livello di maturità impressionante. E fortemente impressionati sono rimasti i tifosi dell'Arsenal.

Tifosi Arsenal impazziti per Pio Esposito

La prova di Pio Esposito ha stregato anche i tifosi della squadra di Arteta. I tifosi inglesi hanno mandato in tendenza Pio con una serie di considerazioni particolarmente ammirate. Appena entrato in campo lo hanno immediatamente definito una minaccia.

In tantissimi hanno espresso il desiderio che il club si muova per cercare di comprarlo: un vero e proprio sogno di mercato. Qualcuno ha proposto di utilizzare Calafiori per intercedere con lui e convincerlo a trasferirsi all'Arsenal. C'è chi lo ha definito Zlatan 2.0 e chi lo ha paragonato a Giroud. Tutti concordano sul fatto che l'attaccante nerazzurro, a 20 anni, giochi in un modo e con una personalità impressionanti.

