Una prestazione di sostanza, con duelli vinti e protezione del pallone, che ha sviscerato un livello di maturità impressionante. E fortemente impressionati sono rimasti i tifosi dell'Arsenal.

La prova di Pio Esposito ha stregato anche i tifosi della squadra di Arteta. I tifosi inglesi hanno mandato in tendenza Pio con una serie di considerazioni particolarmente ammirate. Appena entrato in campo lo hanno immediatamente definito una minaccia.

In tantissimi hanno espresso il desiderio che il club si muova per cercare di comprarlo: un vero e proprio sogno di mercato. Qualcuno ha proposto di utilizzare Calafiori per intercedere con lui e convincerlo a trasferirsi all'Arsenal. C'è chi lo ha definito Zlatan 2.0 e chi lo ha paragonato a Giroud. Tutti concordano sul fatto che l'attaccante nerazzurro, a 20 anni, giochi in un modo e con una personalità impressionanti.