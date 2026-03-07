FC Inter 1908
Pistocchi ammette: “Ecco il derby dei miei sogni. E nella top 11 dell’Inter metto…”

Maurizio Pistocchi ha voluto proporre un quesito a tutti i suoi follower, raccontando il derby dei suoi sogni
Cresce l'attesa per il derby di domani che mette in palio tanto: l'Inter, in caso di vittoria, allungherebbe a +13 sul Milan secondo a dieci giornate dalla fine. Se vincessero i rossoneri, invece, il divario diminuirebbe a 7 e quindi il discorso scudetto si potrebbe anche riaprire con altri 30 punti a disposizione.

Intervenuto su Twitter, Maurizio Pistocchi ha voluto proporre un quesito a tutti i suoi follower, raccontando il derby dei suoi sogni partendo dalle formazioni tipo di entrambe le squadre:

"Il mio derby dei sogni:

Milan (4:3:1:2)

S Rossi

Tassotti

Costacurta

Baresi

Maldini

Seedorf

Pirlo

Rijkaard

Donadoni

Gullit

Van Basten

All. Sacchi

Inter (4:2:3:1)

JCesar

Maicon

Lucio

Samuel

Dimarco

Calhanoglu

Matthaus

Pandev

Sneijder

Eto’o

Ronaldo

All. JMourinho

Chi vince?"

