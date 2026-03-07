Cresce l'attesa per il derby di domani che mette in palio tanto: l'Inter, in caso di vittoria, allungherebbe a +13 sul Milan secondo a dieci giornate dalla fine. Se vincessero i rossoneri, invece, il divario diminuirebbe a 7 e quindi il discorso scudetto si potrebbe anche riaprire con altri 30 punti a disposizione.
Maurizio Pistocchi ha voluto proporre un quesito a tutti i suoi follower, raccontando il derby dei suoi sogni
Intervenuto su Twitter, Maurizio Pistocchi ha voluto proporre un quesito a tutti i suoi follower, raccontando il derby dei suoi sogni partendo dalle formazioni tipo di entrambe le squadre:
"Il mio derby dei sogni:
Milan (4:3:1:2)
S Rossi
Tassotti
Costacurta
Baresi
Maldini
Seedorf
Pirlo
Rijkaard
Donadoni
Gullit
Van Basten
All. Sacchi
Inter (4:2:3:1)
JCesar
Maicon
Lucio
Samuel
Dimarco
Calhanoglu
Matthaus
Pandev
Sneijder
Eto’o
Ronaldo
All. JMourinho
Chi vince?"
