Si avvicina la grande sfida che mette in palio una porzione di scudetto. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera, spiegando quanto Milan-Inter possa incidere anche a livello individuale sui calciatori che scenderanno in campo:
CorSera – Milan-Inter, derby Mondiale: vetrina per chi insegue un posto negli USA
"Un derby Mondiale. Per chi deve andare negli Usa (e in Canada e Messico), per chi non ha ancora il biglietto e deve passare attraverso i playoff (gli azzurri, ma non solo) e anche per chi ancora non è sicuro del posto o della Nazionale.
Come nel caso di Bonny, cresciuto nelle selezioni giovanili francesi ma che potrebbe rispondere alla chiamata della Costa d’Avorio, il Paese dei suoi genitori. La vetrina di Milan-Inter è quella giusta, per il nostro calcio, ma anche per gli altri. Maignan vuole tenersi il posto da numero uno nella Francia vice-campione: per lui sarà il primo Mondiale da titolare a 30 anni e il fatto di evitare lo scontro frontale con Lautaro, che la Coppa l’ha alzata nel 2022, per domani è già un buon punto di partenza".
