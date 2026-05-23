La Lega di Serie A ha assegnato i premi ai migliori calciatori, ruolo per ruolo. Miglior attaccante? Lautaro Martinez. Miglior difensore? Palestra. Miglior Centrocampista? Nico Paz. E se Cesc Fabregas ha già messo in chiaro che il talento argentino non sarà un giocatore nerazzurro nella prossima stagione, Maurizio Pistocchi ha voluto fare una precisazione contrariata sul premio che gli è stato assegnato: CONTINUA A LEGGERE.