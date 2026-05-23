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fcinter1908 social Pistocchi: “Nico Paz miglior centrocampista 25/26? Non sono d’accordo. Meglio di Palestra…”

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Pistocchi: “Nico Paz miglior centrocampista 25/26? Non sono d’accordo. Meglio di Palestra…”

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La riflessione del giornalista sportivo
Redazione1908

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La Lega di Serie A ha assegnato i premi ai migliori calciatori, ruolo per ruolo. Miglior attaccante? Lautaro Martinez. Miglior difensore? Palestra. Miglior Centrocampista? Nico Paz. E se Cesc Fabregas ha già messo in chiaro che il talento argentino non sarà un giocatore nerazzurro nella prossima stagione, Maurizio Pistocchi ha voluto fare una precisazione contrariata sul premio che gli è stato assegnato: CONTINUA A LEGGERE.

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