Maurizio Pistocchi ha analizzato e commentato il pareggio tra Fiorentina e Inter, concentrandosi sul momento attraversato dai nerazzurri. "L’Inter conserva 6 punti sul Milan e 7 sul Napoli, ma non è più la squadra coesa ed efficace di due mesi or sono, poco organizzata in fase di non possesso e inefficace in fase di possesso: in un mese i nerazzurri hanno subito la clamorosa eliminazione dalla Champions e riaperto la lotta per il titolo che era chiusa", ha dichiarato il giornalista sportivo. Ai tifosi che si sono confrontati con lui sui social ha risposto anche in merito al rigore non concesso per tocco di mano di Pongracic, al diverso metro di giudizio applicato alle altre squadre e ai rischi che questa Inter sta effettivamente correndo: CONTINUA A LEGGERE.