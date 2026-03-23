Paolo Ziliani usa toni e parole molto duri per confrontare due episodi arbitrali, che hanno segnato l'ultima giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali. Il giornalista si riferisce al rigore concesso alla Juventus ("per un fallo di mano mai avvenuto") e al rigore non concesso all'Inter per un tocco di mano di Pongracic. Ziliani punta il dito con fermezza contro l'esperto di Dazn, Luca Marelli, per l'interpretazione e per la gestione delle immagini dei diversi episodi: CONTINUA A LEGGERE.