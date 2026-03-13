Il tweet di Maurizio Pistocchi accende la discussione sul finale di stagione e sulle possibilità del Napoli di rientrare pienamente nella corsa scudetto. Il giornalista non nasconde che la situazione sia complicata: undici punti di distacco sono tanti e il margine di errore è praticamente zero.

Eppure, secondo Pistocchi, esiste ancora uno scenario che potrebbe cambiare tutto. Molto dipenderebbe dal recupero di alcuni uomini chiave, a partire da Romelu Lukaku e André-Frank Zambo Anguissa, ai quali si aggiungerebbe anche la qualità e l’esperienza internazionale di Kevin De Bruyne.

Con questi rientri, l’idea è che il Napoli possa ritrovare quella continuità che finora è mancata. Pistocchi ipotizza addirittura un finale perfetto: dieci vittorie nelle ultime dieci partite, cioè 30 punti su 30 disponibili.

"Sarebbe una impresa, perché 11 punti di distacco sono tanti, ma con il rientro di Lukaku, Anguissa e De Bruyne il Napoli può fare 30 punti sui 30 disponibili, arrivando a quota 86. Dipenderà da Inter e Milan se sarà zona Champions o…", ipotizza Pistocchi.