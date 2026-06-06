All'Inter, sul campo, Cristian Chivu ha fatto vedere idee nuove ed efficaci. Lo ha sottolineato Andrea Marinozzi, dopo averlo intervistato per Dazn sulla sua prima stagione all'Inter (e sulla sua vita in generale) ha evidenziato cosa lo ha colpito maggiormente: "Il campo. Nuove idee, farle accettare, divertirsi nel proporle, modificarle nel tempo per raggiungere l'obiettivo. Chivu mi ha colpito per il suo modo di andare controcorrente. Mostrare una via diversa con estrema naturalezza". In risposta ai tifosi che gli chiedevano il suo parere, Maurizio Pistocchi ha assegnato un voto e un giudizio alla stagione di Cristian Chivu: CONTINUA A LEGGERE.