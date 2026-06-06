Paolo Paganini ha sintetizzato il difficile momento in casa Juve per quanto riguarda il mercato. Si parla prevalentemente di ingaggi da smaltire e giocatori da piazzare. "La Juventus perde a zero Vlahovic e pensa ancora a Kolo Muani (ma non basta). Ha 3 giocatori con ingaggi pesanti da piazzare...". Il giornalista sportivo si è confrontato con i tifosi su quello che per lui è evidentemente il problema più grande: CONTINUA A LEGGERE.