Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha festeggiato sui propri canali social la vittoria per 3-1 ottenuta al "Maradona" contro l'Inter di Chivu.
Politano: “A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto. Forza Napoli!”
L'esterno offensivo azzurro festeggia sui social la vittoria per 3-1 ottenuta al "Maradona" contro l'Inter
Queste le sue parole su Instagram: "A difesa dello scudetto che abbiamo sul petto. A riprova di quello che abbiamo nel cuore. FORZA NAPOLI".
