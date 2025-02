Zanetti ringrazia sui social Moratti: “Per me più di un presidente”

Dice che i suoi giocatori per lui sono stati come figli. E Javier Zanetti era uno di loro. Lo aveva trovato mentre visionava delle video cassette per vedere Ortega: «Vidi questo terzino destro, era indemoniato». Era proprio Pupi, quello che è stato il capitano della sua Inter leggendaria, quella che ha prima ha perso tutto ed è arrivata poi sul tetto del mondo. In un'intervista al Corriere della Sera Massimo Moratti , nel trentesimo anniversario dal suo approdo all'Inter che ha preso nel 1995, ha raccontato del suo rapporto con i suoi ragazzi: «Sono figli per me», ha spiegato l'ex presidente.

E Zanetti ha voluto dedicare a queste sue parole un post sui social nel quale lo ha ringraziato per quelle sue parole: «Grazie Massimo Moratti - ha scritto - per me più di un presidente». Un padre, lo ha sempre detto. E lo ha ribadito anche oggi nell'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera proprio per celebrare questo anniversario speciale per la famiglia che lo ha accolto in Italia e non lo ha mai lasciato più andare via.