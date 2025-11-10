Chivu e Inzaghi. Ogni volta che si parla di Inter, diventa quasi inevitabile accendere il confronto tra il presente e il passato

Redazione1908 10 novembre - 14:32

Cristian Chivu e Simone Inzaghi. Ogni volta che si parla di Inter, diventa quasi inevitabile, nei salotti tv, accendere il confronto tra il presente e il recente passato. Il tecnico rumeno sta facendo meglio del suo predecessore? Si può già dire? Secondo Sandro Sabatini assolutamente sì. Ma la risposta accende lo scontro teso con Riccardo Trevisani.

Sabatini: "Resta la sensazione che l'Inter l'anno scorso abbia buttato il campionato e non c'è niente di male a dirlo"

Trevisani: "L'ha buttato per fare la finale di Champions non è che l'ha buttato perché pioveva"

Sabatini: "Le due cose non sono correlate"

Trevisani: "Sono assolutamente e completamente correlate. Togli 10 partite di Champions e l'Inter è campione d'Italia a gennaio" Sabatini: "L'Inter è a punteggio pieno in Champions"

Trevisani: "Ha giocato col Pizzighettone ma falla finita dai. Hai spiegato l'anno scorso che l'Inter pareggia a Parma per i cambi di Inzaghi quando aveva il Bayern tre giorni dopo. Ora ci dirai che i cambi di Allegri hanno generato il 2-2 del Parma? E il Milan non ha la Champions. Immagino che lo dirai. Immagino"

Sabatini: "Vi innervosite su Inzaghi, significa che siete suscettibili sull'argomento. E la Champions non c'entra niente"

Trevisani: "Arrivare in finale di Champions non influisce sul campionato. Va bene"

Sabatini: "Ma sarò libero di fare il confronto Chivu-Inzaghi? E' sotto gli occhi di tutti che l'Inter ha buttato il campionato. Chivu sta facendo meglio di Inzaghi. Mi dite perché non posso fa il paragone?"

Trevisani: "L'anno scorso l'Inter ha fatto 82 punti, per ora la media è 82,9. E non ha fatto la finale di Champions ancora. E la squadra di Chivu è più forte"

Sabatini: "Ma lascia stare i calcoli con l'intelligenza artificiale. L'importante è che è primo no 82 e 82,9. Conta essere primi"