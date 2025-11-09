Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha formulato alcune considerazioni in merito al mercato del Milan. Il giornalista ha puntato il dito con particolare insistenza su alcuni acquisti in rapporto a quanto essi abbiano (o non ) performato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani: “Mercato Milan? 130 mln e apporto nullo. Per vincere lo scudetto serve…”
social
Ravezzani: “Mercato Milan? 130 mln e apporto nullo. Per vincere lo scudetto serve…”
Le considerazioni del direttore di TL
La riflessione di Ravezzani—
Il direttore di TL, Fabio Ravezzani, ha inoltre condiviso una teoria in merito a ciò che potrebbe servire alle squadre che si fronteggiano nel campionato italiano per vincere lo scudetto: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. C'è un dato preciso che determina una tendenza, individuata dal giornalista di TL come determinante nella vittoria del campionato di serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA