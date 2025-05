Verso PSG-Inter, arriva il messaggio (anche in italiano) di Zhang

Ci ha sempre creduto e nessuno può negare che è così. Perché Steven Zhang e la sua famiglia hanno riportato l'Inter al successo (una finale di EL, lo scudetto di Conte, la seconda stella con Inzaghi) e l'ex presidente nerazzurro non smette mai, anche dopo che è stato costretto a lasciare il club nerazzurro nelle mani di Oaktree, di incitare la squadra. Li considera i suoi ragazzi, ragazzi come lui con cui ha condiviso tanto. E allora eccolo che si fa sentire anche alla vigilia della partita delle partite, la finale di Champions contro il PSG che l'Inter giocherà a Monaco contro il PSG (alle 21).

L'ex proprietario nerazzurro ha scritto un messaggio all'Inter che si prepara ad affrontare la formazione parigina: "Tutti insieme. Per i nostri colori e per i nostri giocatori. Ci ho sempre creduto, forza ragazzi", ha scritto il presidente, in due lingue, anche quella italiana. Un orgoglio che dimostra sempre appena può. Ha introiettato il senso di appartenenza nerazzurro. Per essere stato al centro della vita interista per anni e anche ora da lontano. Interista una volta e poi per sempre.