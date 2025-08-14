FC Inter 1908
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso le sue perplessità su un reparto in particolare dell'Inter
Su X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso le sue perplessità su un reparto in particolare dell'Inter di Cristian Chivu.

"L’Inter rimane una squadra molto forte, ma ha un problema non banale da risolvere a centrocampo.

Mkhitaryan ha 36 anni e mezzo, Calha 32 e mezzo e pare poco motivato oltre che acciaccato. Serve un protagonista con Barella, altrimenti vincere non sarà facile", si legge.

