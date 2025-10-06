Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha analizzato alcuni temi caldi dopo il pareggio incolore tra Juventus e Milan. Lato Juve il giornalista ha evidenziato la confusione nella gerarchia degli attaccanti, sottolineando l'urgenza di una presa di posizione da parte di Tudor: "Il valzer dei centravanti Juve non è servito a nulla. Tutt’ora sembra che il meno peggio sia Vlahovic. Ma alternare lui con Openda e David non porta a farne crescere uno per rendimento e fiducia. Tudor deve prendere una decisione definitiva e dare continuità al reparto".