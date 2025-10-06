Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha analizzato alcuni temi caldi dopo il pareggio incolore tra Juventus e Milan. Lato Juve il giornalista ha evidenziato la confusione nella gerarchia degli attaccanti, sottolineando l'urgenza di una presa di posizione da parte di Tudor: "Il valzer dei centravanti Juve non è servito a nulla. Tutt’ora sembra che il meno peggio sia Vlahovic. Ma alternare lui con Openda e David non porta a farne crescere uno per rendimento e fiducia. Tudor deve prendere una decisione definitiva e dare continuità al reparto".
Sono diventate virali le immagini di Massimiliano Allegri che, prima di buttare in campo Rafa Leao, gli intima di non farlo incazzare. Il giocatore portoghese ha fallito un paio di occasioni ieri, non incidendo in maniera positiva sulla prestazione generale della squadra. A questo proposito Ravezzani ha analizzato la questione: "Leao è un problema per il Milan. O si mette a livello di concentrazione del resto del gruppo e decolla o è destinato a diventare comprimario. Uno straordinario comprimario, capace di cose mirabili. Ogni tanto".
