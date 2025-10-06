Almir Čehaja, il primo allenatore di Petar Sucic , dell'NK Sport Prevent Bugojno, era sugli spalti a San Siro per la gara contro la Cremonese, dopo essere andato a Milano con gli amici per vedere dal vivo il suo ex allievo. Quando lo ha visto sugli spalti - raccontano in Serbia - il giocatore non ha nascosto la sua emozione ed è andato subito a salutarlo. Gli ha anche regalato la maglia dell'Inter indossata nella gara contro la squadra di Nicola in cui ha giocato nei venti minuti finali.

La foto è finita ovviamente sui social del suo ex allenatore che in un'intervista ai media locali ha detto: «Petar è stato sempre speciale fin da bambino: tenace, calmo e sempre con la palla in mano. Sono contento che non abbia dimenticato la sua squadra e la sua città», ha detto.