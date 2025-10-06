FC Inter 1908
Sucic e l’incontro a San Siro col suo primo allenatore: “Non dimentica da dove viene”

In Serbia raccontano del giocatore dell'Inter e di una persona speciale che ha ritrovato al Meazza in mezzo ai tifosi
Almir Čehaja, il primo allenatore di Petar Sucic, dell'NK Sport Prevent Bugojno, era sugli spalti a San Siro per la gara contro la Cremonese, dopo essere andato a Milano con gli amici per vedere dal vivo il suo ex allievo. Quando lo ha visto sugli spalti - raccontano in Serbia - il giocatore non ha nascosto la sua emozione ed è andato subito a salutarlo. Gli ha anche regalato la maglia dell'Inter indossata nella gara contro la squadra di Nicola in cui ha giocato nei venti minuti finali.

Foto tratta da gol.dnevnik.hr e pubblicata sul profilo Facebook del primo allenatore del giocatore nerazzurro

La foto è finita ovviamente sui social del suo ex allenatore che in un'intervista ai media locali ha detto: «Petar è stato sempre speciale fin da bambino: tenace, calmo e sempre con la palla in mano. Sono contento che non abbia dimenticato la sua squadra e la sua città», ha detto. 

Sučić ha iniziato la sua carriera nello Sport Prevent, giocando per tutte le categorie giovanili, poi per un breve periodo nell'Iskra Bugojno e nello Zrinjski prima dell'approdo alla Dinamo Zagabria dove ha giocato prima del suo arrivo all'Inter.

(Fonte: gol.dnevnik.hr)

