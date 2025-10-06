FC Inter 1908
Viviano, rissa con Zazzaroni: “Io in Nazionale, lui a Ballando. E poi ha fatto quella cosa”

Viviano, rissa con Zazzaroni: “Io in Nazionale, lui a Ballando. E poi ha fatto quella cosa” - immagine 1
Emiliano Viviano ha replicato duramente al post social di Ivan Zazzaroni, che sembrava proprio rivolto all'ex portiere dell'Inter
Ivan Zazzaroni, tramite un post sui social, ha lanciato un duro attacco nei confronti di un ex portiere che oggi fa l'opinionista in tv e sul web (leggilo qui). L'attacco sembrava rivolto a Emiliano Viviano, che ha replicato in modo molto duro a Tv Play.

"Penso che si riferisse a me, forse perché l'altro giorno qui ho detto che non mi piace sentire Zazzaroni come opinionista. Ho pensato un po' a come rispondere, ci sono un po' di cose inesatte in ciò che dice.

Viviano, rissa con Zazzaroni: “Io in Nazionale, lui a Ballando. E poi ha fatto quella cosa”- immagine 2

La prima: Zazzaroni è un giornalista sportivo e giudica, quindi dovrebbe anche essere giudicato. Io non ho detto che è scemo o mediocre o che si deve reinventare facendo il giudice a Ballando con le Stelle.

Viviano, rissa con Zazzaroni: “Io in Nazionale, lui a Ballando. E poi ha fatto quella cosa”- immagine 3

Parla di carriera mediocre ma io sono arrivato in Nazionale e non mi sembra che lui abbia vinto un premio Strega o un Pulitzer. La cosa importante, però, è che faccio parlare di me per quello che dico non come lui che, per vendere qualche giornale, qualche tempo fa ha fatto qualcosa per cui io - fossi stato il proprietario - l'avrei tolto da ogni lavoro editoriale"

