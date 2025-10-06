Emiliano Viviano ha replicato duramente al post social di Ivan Zazzaroni, che sembrava proprio rivolto all'ex portiere dell'Inter

Redazione1908 6 ottobre - 09:59

Ivan Zazzaroni, tramite un post sui social, ha lanciato un duro attacco nei confronti di un ex portiere che oggi fa l'opinionista in tv e sul web (leggilo qui). L'attacco sembrava rivolto a Emiliano Viviano, che ha replicato in modo molto duro a Tv Play.

"Penso che si riferisse a me, forse perché l'altro giorno qui ho detto che non mi piace sentire Zazzaroni come opinionista. Ho pensato un po' a come rispondere, ci sono un po' di cose inesatte in ciò che dice.

La prima: Zazzaroni è un giornalista sportivo e giudica, quindi dovrebbe anche essere giudicato. Io non ho detto che è scemo o mediocre o che si deve reinventare facendo il giudice a Ballando con le Stelle.

Parla di carriera mediocre ma io sono arrivato in Nazionale e non mi sembra che lui abbia vinto un premio Strega o un Pulitzer. La cosa importante, però, è che faccio parlare di me per quello che dico non come lui che, per vendere qualche giornale, qualche tempo fa ha fatto qualcosa per cui io - fossi stato il proprietario - l'avrei tolto da ogni lavoro editoriale"