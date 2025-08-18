Sull'affare Zalewski tra Inter e Atalanta e sul futuro di Lookman, sempre nel mirino dei nerazzurri, si è sbilanciato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani sui social:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani: “Zalewski, molte incongruenze sulla valutazione. Lookman? Inter, ci penserei bene”
social
Ravezzani: “Zalewski, molte incongruenze sulla valutazione. Lookman? Inter, ci penserei bene”
Sull'affare Zalewski tra Inter e Atalanta e sul futuro di Lookman, sempre nel mirino dei nerazzurri, si è sbilanciato il direttore di TeleLombardia
A me Lookman sembrava un’operazione straordinaria dell’Inter. Ma dopo aver visto il modo vergognoso in cui si è comportato, ci penserei molte volte prima di portarlo a Milano. Zelewski o no. Sulla valutazione del polacco, poi, ci sono molte incongruenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA