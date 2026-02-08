Polemiche social per un presunto fuorigioco di Marcus Thuram all'inizio dell'azione che ha portato al calcio d'angolo per l'Inter su cui Yann Bisseck ha realizzato il temporaneo 1-0 contro il Sassuolo. E Giovanni Capuano, giornalista, ha spento così ogni tipo di polemica: CONTINUA A LEGGERE