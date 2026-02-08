Giovanni Capuano ha commentato le parole di Vergara, giocatore del Napoli, che dichiarava ieri che il rigore assegnato ai partenopei negli ultimi minuti della sfida con il Genoa c'era. Su quell'episodio si è giustamente scatenato un dibattito molto acceso. Il giornalista di Panorama si è concentrato su una sfumatura nelle dichiarazioni di Vergara, che costituiscono - a suo avviso - un grande problema: CONTINUA A LEGGERE.
Capuano torna sul rigore al Napoli: "Per vertici arbitrali errore. Vergara? C'è problema grave"
Capuano torna sul rigore al Napoli: “Per vertici arbitrali errore. Vergara? C’è problema grave”
Il commento del giornalista di Panorama
