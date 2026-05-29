Il format è quello di Calciatori Brutti e si chiama Fai come ti Var. 90 domande poste ad un personaggio del mondo del calcio con la possibilità di chiamare il Var per argomentare una risposta in maniera più approfondita. Ospite d'eccellenza è stata, giorni fa, Monica Bertini, conduttrice di Pressing e amatissima dai suoi fan. Anche se alcune sue risposte (soprattutto quelle secche) hanno suscitato qualche critica da parte dei tifosi. A queste critiche Monica Bertini ha risposto con la consueta classe: CONTINUA A LEGGERE.