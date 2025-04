"Nessun odio anzi mi occupo da sempre di calcio e mafie. Dalla Juve alla Lazio, dal Napoli (ne ho parlato in diversi libri) alla Roma, il Milan. In questo caso il rischio (come spesso accade) è che la vittoria sportiva sia utilizzata per nascondere la subalternità che la società ha avuto nei rapporti con il crimine. È dai tifosi che deve venire l'indignazione verso questa gestione perchè le cose cambino"

"Assolutamente. Per anni il tifo del Napoli è stato controllato dai clan, denunciai nei miei articoli Genny la carogna come narco e non come tifoso violento, prendendomi l'ira di tutta la curva partenopea come ora quelli dell'Inter. Oggi il Napoli ha politiche diverse contro i clan, non così l'Inter che negli ultimi anni ha visto in silenzio la propria tifoseria essere infiltrata dal crimine organizzato"