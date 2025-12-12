Roberto Scarpini ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. I nerazzurri di Chivu sono stati condannati da un rigore fischiato per un fallo inesistente di Bastoni. Rigore che continua a far discutere tantissimo. Ecco come il giornalista e telecronista di Inter TV ha fotografato il momento in casa Inter, analizzando la sconfitta in Champions League e il trend negli scontri diretti: CONTINUA A LEGGERE.