Scarpini dopo la sconfitta dell’Inter con il Liverpool: “Preferisco perdere 5-0 con il Psg”

Roberto Scarpini
Focus sugli scontri diretti: il punto di vista del giornalista di Inter TV
Redazione1908

Roberto Scarpini ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. I nerazzurri di Chivu sono stati condannati da un rigore fischiato per un fallo inesistente di Bastoni. Rigore che continua a far discutere tantissimo. Ecco come il giornalista e telecronista di Inter TV ha fotografato il momento in casa Inter, analizzando la sconfitta in Champions League e il trend negli scontri diretti: CONTINUA A LEGGERE.

