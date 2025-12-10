Fabio Capello lo ha definito un rigore scandaloso. Una vera e propria ingiustizia, che ha condannato l'Inter di Chivu ad una immeritata sconfitta con il Liverpool, dopo una gara equilibrata. In casa nerazzurra c'è grande rammarico per l'episodio, che è stato commentato dagli addetti ai lavori con toni molto simili. Anche Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha espresso il suo pensiero in merito all'episodio. Con una precisazione su Alessandro Bastoni: CONTINUA A LEGGERE.