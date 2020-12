Nicolò Barella diventerà presto papà per la terza volta. La moglie Federica è infatti in attesa della terza figlia, che si chiamerà Matilde. Il centrocampista dell’Inter ha posato con la compagna e le prime due figlie, Rebecca e Lavinia, per alcuni scatti di famiglia molto belli che raccontano il loro momento di attesa. Federica ha sottolineato il grande valore della loro unione: “Le cose vere e importanti della vita”.