L’Inter fa gruppo anche fuori dal campo, ieri serata sushi a casa di Sensi: ecco chi c’era

Ne ha parlato recentemente proprio Romelu Lukaku in una lunga intervista al Times: l’Inter è un gruppo unito. Molto unito. Si vede in campo, ma anche fuori. L’atmosfera positiva si intuisce anche da questi piccoli dettagli. Ieri Stefano Sensi e la fidanzata Giulia Amodio hanno organizzato una serata particolare, con uno chef a domicilio che ha preparato sushi per tutti. Alla serata hanno partecipato Agustina Gandolfo con Lautaro Martinez, Enza De Cristofaro con Danilo D’Ambrosio e – come è visibile nei tag della serata – anche Hiba Abouk con Achraf Hakimi. L’intesa nerazzurra è servita. Anche a tavola.