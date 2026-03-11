La sconfitta dell'Atalanta con il Bayern Monaco è stata una totale disfatta. Ed è stato inevitabile ricordare l'ultima squadra italiana ad aver avuto la meglio con i tedeschi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Serena, bastone e carota su Inzaghi: “Opaco e poco limpido ma con questa Inter avrebbe…”
social
Serena, bastone e carota su Inzaghi: “Opaco e poco limpido ma con questa Inter avrebbe…”
L'ex giocatore di Inter e Milan ha condiviso una riflessione sull'Inter di Inzaghi, che in Champions League aveva fatto molto bene.
Parliamo naturalmente dell'Inter, che un anno fa riuscì nell'intento di eliminare il Bayern dalla Champions e di andare in finale. Di quell'Inter e di Simone Inzaghi è tornato a parlare Aldo Serena, ex giocatore nerazzurro.
"La gestione del suo ultimo periodo all’Inter prima della finale di Champions è stata opaca e non limpida. È innegabile però che sotto la sua guida il livello del gioco sia stato altissimo e che avendo il parco attaccanti di quest’anno avrebbe fatto ancora meglio", ha dichiarato Aldo Serena a questo proposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA