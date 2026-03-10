La squadra tedesca ha battuto sei a uno l'Atalanta e sul campo ha dato una clamorosa dimostrazione di forza che il giornalista ha commentato su X

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 23:59)

"Che il Bayern sia su un altro pianeta non è notizia di oggi. E in Europa è in ottima compagnia". Dopo il 6 a 1 rifilato dai tedeschi all'Atalanta di Palladino arriva il tweet di Fabrizio Biasin che commenta la sconfitta e si sofferma sulla potenza della squadra che al Gewiss Stadium ha mostrato qualità e un livello che ha impressionato per primo l'allenatore della formazione bergamasca.

Così il giornalista si è soffermato sulla forza del calcio europeo rispetto a quello italiano, una differenza resa possibile dalla differenza evidente degli investimenti dei top club come il Bayern Monaco che ogni anno fa benissimo.

"La disastrosa finale di Monaco ha azzerato ogni ragionamento, ma la verità è che per come è messo il nostro calcio le 2 finali in 3 anni dell’Inter sono state un miracolo sportivo", ha sottolineato il giornalista.