L'Inter che è andata a vincere a Lecce ha dimostrato di essere un'Inter mentalmente solida. Durante il match (finito 2-0 per i nerazzurri) non sono passati inosservati i fischi all'indirizzo di Alessandro Bastoni, in relazione a quanto accaduto in Inter-Juventus. Stasera Cheddira ha inscenato un fallo. "No Cheddira, questa scena non dovresti farla mai, ma soprattutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juve, non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata", ha fatto notare Aldo Serena in maniera severa sui social.