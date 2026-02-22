FC Inter 1908
L'ex calciatore ha un messaggio per il calciatore del Lecce
L'Inter che è andata a vincere a Lecce ha dimostrato di essere un'Inter mentalmente solida. Durante il match (finito 2-0 per i nerazzurri) non sono passati inosservati i fischi all'indirizzo di Alessandro Bastoni, in relazione a quanto accaduto in Inter-Juventus. Stasera Cheddira ha inscenato un fallo. "No Cheddira, questa scena non dovresti farla mai, ma soprattutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juve, non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata", ha fatto notare Aldo Serena in maniera severa sui social.

