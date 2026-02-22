Fabio Ravezzani ha dedicato un focus alla situazione in casa Juventus, dopo la sconfitta rimediata a Torino con il Como di Fabregas. I comaschi sono ad un solo punto dai bianconeri in classifica. E la situazione bianconera non è per nulla rosea. Soprattutto in virtù dei continui cambi di allenatore. Ecco come la pensa Fabio Ravezzani a questo proposito: CONTINUA A LEGGERE.