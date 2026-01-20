Sneijder e la lotta al peso: “Se non ti alleni le cose cambiano. Quando abbasso lo sguardo…”

Dopo un periodo difficile in cui ha dovuto dire addio a entrambi i genitori, Wesley Sneijder ha deciso di cambiare rotta. Infatti, l'olandese sarà protagonista del programma 'PowNed 'One More Time Fit', dove ex calciatori vengono allenati da un personal trainer e da un nutrizionista. L'ex Inter da tempo lotta con problemi legati al peso e ha promesso che farà tutto il possibile per recuperare non solo la sua forza fisica, ma anche quella mentale. Con un peso di 95,8 chili, Sneijder si è prefissato un obiettivo chiaro: perdere quindici chili. LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO
