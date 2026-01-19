FC Inter 1908
I nerazzurri si assicurano il promettente difensore croato della Dinamo Zagabria, classe 2008: si attende l'ufficialità
Leon Jakirovic è un nuovo calciatore dell'Inter. In attesa dell'ufficialità da parte dei club, la conferma arriva da Sergej, padre del giovane difensore della Dinamo Zagabria e attuale allenatore dell'Hull City.

La storia postata su Instagram lascia poco spazio alle interpretazioni: "Sempre forza Inter!".

