Social / Le parole di Tuchel su Pavard fanno infuriare i tifosi del Bayern: “Lascialo andare!”

Tuchel si è espresso oggi in conferenza stampa in merito alla situazione di Benjamin Pavard. Tra Bayern Monaco e Inter esiste un accordo per il trasferimento del giocatore, ma l'allenatore tedesco sta frenando in attesa del sostituto. “Pavard mi ha chiesto la cessione, ma la richiesta è arrivata molto tardi e questo mi ha sorpreso. Benjamin è molto importante, l’anno scorso ha giocato più dell’80% delle partite. Serve un sostituto che dia garanzie, noi dobbiamo pensare agli interessi del club. La sua voglia di andarsene è una parte e poi c’è la situazione contrattuale. Deve avere un senso per il club e deve esserci un sostituto", ha insistito Tuchel.

Il dissenso dei tifosi del Bayern

Le parole del tecnico tedesco non sono piaciute affatto ai tifosi del Bayern. Sui social è già partito l'hashtag #freePavard che incita Tuchel a lasciarlo andare (con interferenze nerazzurre). Diversi sostenitori della squadra tedesca hanno obiettato che già alla fine della stagione Benjamin aveva lanciato segnali in direzione di una cessione. Nulla di tardivo o sorprendente, quindi. Alcuni di loro hanno inoltre sottolineato come cercare di trattenere un giocatore contro la sua volontà non sia assolutamente nelle corde del Bayern. I tifosi tedeschi hanno compreso per primi la decisione di Benjamin ma faticano a comprendere l'ossessione di Tuchel per il difensore.