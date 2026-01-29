FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social L’ironia social travolge Varriale: il tweet sul sorteggio del Napoli in Champions diventa virale

social

L’ironia social travolge Varriale: il tweet sul sorteggio del Napoli in Champions diventa virale

L’ironia social travolge Varriale: il tweet sul sorteggio del Napoli in Champions diventa virale - immagine 1
Molti tifosi hanno preso di mira un post di Enrico Varriale dello scorso agosto in merito al sorteggio in Champions del Napoli
Redazione1908

Flop clamoroso per il Napoli di Antonio Conte che viene eliminato dal maxi girone di Champions League. Appena 8 punti conquistati in 8 partite, un rendimento insufficiente per i campioni d'Italia in carica non giustificabile con gli infortuni avuti in questi primi mesi di stagione. Un tweet di inizio stagione di Enrico Varriale finisce nel mirino: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
In Argentina: “Ecco le cifre pazzesche che spendeva Wanda quando Icardi giocava...
Ziliani punta il dito contro Conte: “Perché Antonio non si chiede perché all’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA