Serata da dimenticare per il secondo portiere del Tottenham, Antonin Kinsky , che ieri è stato lo sfortunato autore di due papere nei primi 15’ del match contro l' Atletico Madrid (sostituito dopo 17’ da Tudor , che al suo posto ha mandato in campo il titolare Vicario ). Una situazione che solo chi è stato portiere può comprendere con le corrette sfumature.

Il primo a rincuorarlo sui social è stato il portiere De Gea: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai”. Anche il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha voluto fargli sentire la sua vicinanza in questo momento difficile da superare, riprendendo il messaggio di De Gea e incoraggiandolo ad essere forte.