Serata da dimenticare per il secondo portiere del Tottenham, Antonin Kinsky, che ieri è stato lo sfortunato autore di due papere nei primi 15’ del match contro l'Atletico Madrid (sostituito dopo 17’ da Tudor, che al suo posto ha mandato in campo il titolare Vicario). Una situazione che solo chi è stato portiere può comprendere con le corrette sfumature.
Yann Sommer fa squadra con De Gea e manda un messaggio di conforto a Kinsky sui social
Il messaggio del portiere dell'Inter al secondo portiere del Tottenham
Il primo a rincuorarlo sui social è stato il portiere De Gea: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai”. Anche il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha voluto fargli sentire la sua vicinanza in questo momento difficile da superare, riprendendo il messaggio di De Gea e incoraggiandolo ad essere forte.
