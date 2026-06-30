L’Inter saluta Sommer: arrivano i messaggi degli altri due portieri nerazzurri

Anche il portiere svizzero era in scadenza e saluta il club nerazzurro. Il club ha postato un messaggio d'addio a cui hanno risposto i suoi due compagni

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 16:16)

Una squadra nella squadra. Il gruppo dei portieri dell'Inter saluta Yann Sommer. Il club nerazzurro ha salutato oggi la società alla fine del suo contratto e sotto l'annuncio ufficiale sono apparsi due commenti in particolare.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono solo emoticon ma sono quelli di Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro, secondo e terzo portiere dell'Inter nella stagione in cui la squadra di Chivu ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Il portiere spagnolo ha postato un cuoricino e due mani che si salutano: prenderà il posto di Sommer e sarà il primo portiere nerazzurro. I dirigenti lavorano da un po' alla trattativa per portare ad Appiano Gentile Provedel.

Tanti cuoricini per Sommer anche da parte di Di Gennaro che si mescolano ai commenti di tanti difensori nerazzurri che hanno scritto: "Sarai sempre nei nostri cuori"; "L'Inter è casa tua"; "Hai saputo essere esemplare".