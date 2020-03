Isola dei famosi, la sorella di Icardi in ansia per il coronavirus: “Ha chiesto di…”

Prima di arrivare in Honduras come concorrente della versione spagnola dell’Isola dei Famosi Ivana Icardi aveva sentito parlare del coronavirus come di un’emergenza lontana, relegata alla Cina. Le cose sono cambiate molto nel periodo da quando lei e gli altri concorrenti si sono trasferiti in Honduras per partecipare al seguitissimo programma spagnolo. La produzione del reality ha deciso, vista la gravità della pandemia, di comunicare ai concorrenti che cosa stesse succedendo nel mondo. Nel comunicato è stato sottolineato come anche la Spagna sia in stato di emergenza. Alla notizia la sorella di Mauro Icardi è letteralmente scoppiata in un pianto disperato chiedendo come stesse la sua famiglia e se questa fosse al sicuro.

(Minuto NQN)