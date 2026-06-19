Sono tanti i no che il Milan ha dovuto incassare prima di trovare il sì di Ruben Amorim. Lo ha evidenziato in una riflessione amara Sportmediaset che ha puntato i riflettori sulla società rossonera e sulle scelte discutibili, che non hanno ancora rimpiazzato tutti i tasselli. Tanti no, molta frenesia, idee forse poco chiare: CONTINUA A LEGGERE.