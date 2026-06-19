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fcinter1908 social SM incredulo: “Milan, cronaca del mese più umiliante di sempre: mai ricevuti così tanti ‘no’”
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SM incredulo: “Milan, cronaca del mese più umiliante di sempre: mai ricevuti così tanti ‘no’”
La riflessione amara di Sportmediaset
Sono tanti i no che il Milan ha dovuto incassare prima di trovare il sì di Ruben Amorim. Lo ha evidenziato in una riflessione amara Sportmediaset che ha puntato i riflettori sulla società rossonera e sulle scelte discutibili, che non hanno ancora rimpiazzato tutti i tasselli. Tanti no, molta frenesia, idee forse poco chiare: CONTINUA A LEGGERE.
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