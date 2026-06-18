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fcinter1908 social Pistocchi rimprovera Graziani: “Finiti gli anni ’80. Deve cambiare lavoro se non conosce…”

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Pistocchi rimprovera Graziani: “Finiti gli anni ’80. Deve cambiare lavoro se non conosce…”

Pistocchi rimprovera Graziani: “Finiti gli anni ’80. Deve cambiare lavoro se non conosce…” - immagine 1
Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Ciccio Graziani ha commentato recentemente nello studio della Rai, in occasione del Mondiale, la scelta del Milan per la panchina: «Amorim non lo conosco ma spero per il Milan che non faccia danni come i suoi connazionali Fonseca e Conceicao che l’hanno preceduto. Il Milan scherza col fuoco con questa scelta. Speriamo che stavolta vada diversamente dagli ultimi anni…». Maurizio Pistocchi ha replicato duramente alle dichiarazioni di Graziani: CONTINUA A LEGGERE.

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