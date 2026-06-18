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fcinter1908 social Pistocchi rimprovera Graziani: “Finiti gli anni ’80. Deve cambiare lavoro se non conosce…”
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Pistocchi rimprovera Graziani: “Finiti gli anni ’80. Deve cambiare lavoro se non conosce…”
Il commento del giornalista sportivo
Ciccio Graziani ha commentato recentemente nello studio della Rai, in occasione del Mondiale, la scelta del Milan per la panchina: «Amorim non lo conosco ma spero per il Milan che non faccia danni come i suoi connazionali Fonseca e Conceicao che l’hanno preceduto. Il Milan scherza col fuoco con questa scelta. Speriamo che stavolta vada diversamente dagli ultimi anni…». Maurizio Pistocchi ha replicato duramente alle dichiarazioni di Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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