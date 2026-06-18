Ciccio Graziani ha commentato recentemente nello studio della Rai, in occasione del Mondiale, la scelta del Milan per la panchina: «Amorim non lo conosco ma spero per il Milan che non faccia danni come i suoi connazionali Fonseca e Conceicao che l’hanno preceduto. Il Milan scherza col fuoco con questa scelta. Speriamo che stavolta vada diversamente dagli ultimi anni…». Maurizio Pistocchi ha replicato duramente alle dichiarazioni di Graziani: CONTINUA A LEGGERE.