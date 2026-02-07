Il Super Bowl di quest'anno si avvicina. New England Patriots e Seattle Seahwaks si sfideranno domenica 8 febbraio nella finale di NFL. L'evento come sempre attirerà su di sé gli occhi di tutto il mondo. Football e calcio si mescolano di nuovo, grazie al contributo dell'Inter. Il club nerazzurro ha affidato a Cliff Avril, ex giocatore di football, un contenuto simpatico con la sfida di palleggi a tante star della disciplina. Qui di seguito le immagini postate dall'Inter.