Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha espresso la propria amarezza per la netta sconfitta (4-0) della squadra di Cesc Fabregas a San Siro contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Con un messaggio sul proprio profilo Instagram, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha espresso la propria amarezza per la netta sconfitta (4-0) della squadra di Cesc Fabregas a San Siro contro l'Inter. Ecco le parole del numero uno del club lombardo:

"Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega. Fa male, sì, ma abbiamo giocato con identità e abbiamo lottato fino all’ultimo respiro. Ingoiamo questo risultato e, soprattutto, ne facciamo forza per crescere e migliorarci. Vittoria o sconfitta, rappresentare questi colori e questa città è un onore che sentiamo dentro".

"Siamo Como, niente ci spezza, niente ci trattiene. E ai nostri tifosi straordinari: grazie per la vostra devozione. Questo cammino è nostro, e questo sogno lo stiamo costruendo insieme. Semm Cumasch".

