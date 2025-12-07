Con un messaggio sul proprio profilo Instagram, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha espresso la propria amarezza per la netta sconfitta (4-0) della squadra di Cesc Fabregas a San Siro contro l'Inter. Ecco le parole del numero uno del club lombardo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Pres. Como: “Una notte amara, ma abbiamo lottato fino all’ultimo e giocato con identità”
social
Pres. Como: “Una notte amara, ma abbiamo lottato fino all’ultimo e giocato con identità”
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha espresso la propria amarezza per la netta sconfitta (4-0) della squadra di Cesc Fabregas a San Siro contro l'Inter
"Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega. Fa male, sì, ma abbiamo giocato con identità e abbiamo lottato fino all’ultimo respiro. Ingoiamo questo risultato e, soprattutto, ne facciamo forza per crescere e migliorarci. Vittoria o sconfitta, rappresentare questi colori e questa città è un onore che sentiamo dentro".
"Siamo Como, niente ci spezza, niente ci trattiene. E ai nostri tifosi straordinari: grazie per la vostra devozione. Questo cammino è nostro, e questo sogno lo stiamo costruendo insieme. Semm Cumasch".
© RIPRODUZIONE RISERVATA