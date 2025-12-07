"Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega. Fa male, sì, ma abbiamo giocato con identità e abbiamo lottato fino all’ultimo respiro. Ingoiamo questo risultato e, soprattutto, ne facciamo forza per crescere e migliorarci. Vittoria o sconfitta, rappresentare questi colori e questa città è un onore che sentiamo dentro".