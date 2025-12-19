Tancredi Palmeri al 45’: “Inter gioca alla grande 30 minuti, poi però…”

Al 45’ di Bologna-Inter sul risultato di 1-1, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo del match di Supercoppa

Al 45’ di Bologna-Inter sul risultato di 1-1, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo del match di Supercoppa.

“Nonostante giochi alla grande per mezz’ora, l’Inter si impiglia nel fuorigioco di Italiano e addirittura va sotto anche nel computo delle occasioni, 3 a 2 per il Bologna che regge botta e poi dall’errore da rigore di Bisseck si riprende il campo”, ha scritto il giornalista di Sportitalia su X.