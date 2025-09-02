L'attaccante iraniano Mehdi Taremi, passato all'Olympiacos, ha salutato il club nerazzurro dopo la scorsa stagione. Le sue parole sui social:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Taremi, il saluto: “Difficile dire addio a questa maglia. Inter resterà sempre nel mio cuore”
social
Taremi, il saluto: “Difficile dire addio a questa maglia. Inter resterà sempre nel mio cuore”
L'attaccante iraniano, passato all'Olympiacos, ha salutato il club nerazzurro dopo la scorsa stagione. Le sue parole sui social
È difficile dire addio a una maglia ed ad un popolo che ho imparato ad amare davvero. Grazie Inter, grazie ai miei compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi per l’affetto immenso che mi avete dato. Porterò sempre con me San Siro, le emozioni e la vostra passione. L’Inter resterà per sempre nel mio cuore e con gratitudine vi saluto tutti augurandovi di vincere ancora tanto !!! Con affetto Mehdi Taremi
© RIPRODUZIONE RISERVATA