Taremi, il saluto: “Difficile dire addio a questa maglia. Inter resterà sempre nel mio cuore”

L'attaccante iraniano, passato all'Olympiacos, ha salutato il club nerazzurro dopo la scorsa stagione. Le sue parole sui social
L'attaccante iraniano Mehdi Taremi, passato all'Olympiacos, ha salutato il club nerazzurro dopo la scorsa stagione. Le sue parole sui social:

COMO, ITALY - MAY 10: Mehdi Taremi of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at the club's training ground BPER Training Centre at Appiano Gentile on May 10, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

È difficile dire addio a una maglia ed ad un popolo che ho imparato ad amare davvero. Grazie Inter, grazie ai miei compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi per l’affetto immenso che mi avete dato. Porterò sempre con me San Siro, le emozioni e la vostra passione. L’Inter resterà per sempre nel mio cuore e con gratitudine vi saluto tutti augurandovi di vincere ancora tanto !!! Con affetto Mehdi Taremi

