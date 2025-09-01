Inter, rosa al completo. Via Taremi e “nessuna offerta per Pavard”

La società nerazzurra ha smentito offerte per il francese e ha parlato di mercato chiuso: il colpo in difesa non è arrivato

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 09:02)

«Non c’è stata alcuna richiesta per il francese e non credo ce ne saranno. Non penso accadrà nulla sul mercato l’ultimo giorno. La rosa è numericamente giusta. E soddisfa le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l'allenatore. Solo le squadre forti possono confermare l'ossatura, non è certo un difetto ma un pregio. Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo in difesa. Molti di loro hanno grande esperienza, sono collaudati e un po' datati, ma è un problema che affronteremo più avanti».

Le parole di Beppe Marotta sul mercato sono arrivate prima della sconfitta per due a uno contro l'Udinese e per tanti interisti hanno tuonato come un presagio. Perché sono tornati a galla un po' di vecchi problemi che forse andavano risolti estirpandoli alla radice con un mercato rivoluzionario. Il mercato non è stato la rivoluzione che ci si poteva aspettare dopo l'addio di un allenatore, la scelta di un sostituto che ha comunque il compito di resettare un ambiente amaro e poteva e doveva farlo con le sue idee.

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Marotta e parla del mercato 'chiuso': "Ieri è stato ufficializzato il passaggio di Taremi all’Olympiacos. L’Inter incassa 2,5 milioni per il cartellino e in più risparmia un ingaggio pesante. Nelle ultime ore, inoltre, ci sarebbe stato un sondaggio del Tottenham per Pavard, con proposta di prestito con diritto di riscatto. Ma Marotta a Dazn ha smentito".

(Fonte: CdS)