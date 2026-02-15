FC Inter 1908
Thohir a Milano, incontro con Marotta in sede: “Forza Inter, per sempre”

L’ex numero uno dell’Inter ha pubblicato due scatti con l’attuale presidente nerazzurro sui canali social
Alessandro De Felice
Erick Thohir torna a Milano e fa visita a Giuseppe Marotta. L’ex numero uno dell’Inter ha pubblicato due scatti con l’attuale presidente nerazzurro sui canali social.

Thohir e Marotta sono stati immortalati insieme proprio nella sala dei trofei nella sede di viale della Liberazione.

"Incontro con il presidente e Ceo dell'Inter Giuseppe Marotta a Milano. Che l'Inter continui a fare prestazioni e vincere titoli. Forza Inter, per sempre", ha scritto Thohir su Instagram.

